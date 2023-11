Simona Ventura sta per convolare a nozze con Giovanni Terzi e ha svelato alcuni retroscena sulla sua separazione da Stefano Bettarini.

Simona Ventura oggi sembra aver trovato finalmente la felicità accanto a Giovanni Terzi ma, in un’intervista a Today, ha voluto ricordare anche i retroscena su quello che è stato il suo primo matrimonio, ossia quello con il padre dei suoi figli, Stefano Bettarini, che si è concluso con la separazione.

“Fu dolorosa perché fu pubblica. Già la separazione di per sé è dolorosa perché è il fallimento di un progetto di vita, poi se diventa anche un fatto pubblico è ancora più difficile da superare. Nella vita non si può essere sempre ‘up’, sicuramente la ‘Super Simo’ degli anni ’90 era più spensierata e aveva meno responsabilità poi nella vita accadono tante cose ma ci si rialza sempre”, ha dichiarato la conduttrice.

Simona Ventura: la separazione da Bettarini

Oggi Simona Ventura sembra aver finalmente trovato la felicità: molto presto lei e Giovanni Terzi diventeranno marito e moglie (i due hanno già fissato la data, ma per scaramanzia l’annunceranno a ridosso delle nozze) e lei sarebbe riuscita anche a costruire una splendida famiglia allargata con il suo celebre ex, Stefano Bettarini, padre dei suoi adorati figli.

In passato la conduttrice ha confessato di avere ormai uno splendido rapporto di amicizia con il suo celebre ex, e si vocifera anche che proprio Bettarini potrebbe essere suo testimone di nozze. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono trapelate conferme e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.