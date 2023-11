Il settimanale Gente ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla vita privata di Teo Mammucari, che sarebbe felicemente fidanzato.

Nei giorni scorsi Teo Mammucari è stato avvistato durante un pranzo con Carlotta Mantovan, ma il settimanale Gentesi è sbrigato a precisare che, quella tra i due, sarebbe soltanto da una splendida amicizia. Secondo il magazine infatti, Mammucari sarebbe impegnato sentimentalmente da circa un anno con una donna di circa 30 anni, e che sarebbe un generale dell’esercito. I due sono stati paparazzati insieme, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Teo Mammucari: chi è la fidanzata

Un nuovo amore per Teo Mammucari: secondo il settimanale Gente il volto tv e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, sarebbe impegnato con un generale dell’esercito ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. I due sarebbero stati avvistati insieme per le vie di Roma e ovviamente in tantissimi, tra i fan del conduttore tv, sono impazienti di saperne di più.

Di recente Mammucari era stato avvistato durante un pranzo con la collega Carlotta Mantovan che, come lui, è tra i volti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nonostante i due sembrassero molto intimi ed affiatati, il settimanale di Signorini ha precisato che la loro sarebbe soltanto una splendida amicizia e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.

Dopo la scomparsa di suo marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e ha cercato soprattutto di concentrarsi sul benessere di sua figlia Stella.