Dopo la nascita del primo figlio, Paris Hilton e Carter Reum sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia.

Un’altra cicogna in arrivo per Paris Hilton e suo marito Carter Reum: stando a quanto riporta Chi, i due – dopo aver avuto il primo figlio attraverso madre surrogata – stanno per avere una bambina, a cui daranno il nome London. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i fan dell’ereditiera sono impazienti di saperne di più.

Paris Hilton: seconda figlia in arrivo

Paris Hilton sarà presto madre per la seconda volta: a svelarlo è stato il settimanale Chi e in tanti, tra i fan dell’ereditiera, sono impazienti di saperne di più sulla sua vita da mamma. In passato la Hilton aveva confessato di voler avere due figli (un maschio e una femmina) e a quanto pare sarebbe riuscita a realizzare il suo sogno grazie a due madri surrogate: dopo la nascita di Phoenix (il primo figlio, avuto lo scorso aprile) l’ereditiera avrà anche una figlia femmina. La scelta del nome sarebbe ricaduta su London, e lei stessa aveva svelato anni fa a People (in merito alla decisione di chiamare il suo primo figlio Phoenix): “Guardavo città, Paesi e Stati su una mappa cercando qualcosa che si accoppiasse con Paris e London”

Lei e Carter Reum sono convolati a nozze nel 2021 e al fianco dell’imprenditore la Hilton sembra aver trovato finalmente la stabilità. Cosa le riserverà ancora di sorprendente il futuro? In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di scoprirlo.