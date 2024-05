La nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe regalare tante sorprese come Tina Cipollari in versione… tronista. Impazza l’ultimo rumor.

Non è un’assoluta novità ma con il passare del tempo sta prendendo sempre maggiore vigore: Tina Cipollari nuova tronista di Uomini e Donne. Potrebbe essere questa una delle grandissime novità che Maria De Filippi starebbe preparando per la prossima stagione del noto talk show di Canale 5 che riprenderà, dopo la pausa estiva, a settembre.

Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne?

Maria De Filippi

La voce che riguarda Tina Cipollari tronista a UeD era circolata già da qualche settimana, specie dopo alcune situazioni andate in scena durante delle puntate del programma. Adesso, però, il rumor si è fatto ancora più insistente. Come sottolineato da Nuovo Tv, citato da Novella 2000 e altri media, infatti, sembrerebbe che Maria De Filippi sia intenzionata a portare grossi cambiamenti all’interno della trasmissione.

Uno di questi potrebbe appunto riguardare il ruolo dell’opinionista storica. Pare che dopo la seconda chance data a Ida Platano nella trasmissioone, la conduttrice possa far “salire” sul trono del programma la sua amica Tina che non ha mai accettato, fino ad ora, tale opportunità. Al momento, va detto, si tratta solo di indiscrezioni, ma chissà che qualche dettaglio o indizio in più non possa presto arrivare…

Le voci su Gianni Sperti

In precedenza, oltre alla Cipollari, si era parlato pure dell’altro opinionista, Gianni Sperti, e della possibilità di vederlo diventare tronista, proprio come la collega. Anche in quel caso, però, la voce era rimasta tale senza dettagli o indizi ufficiali, o ufficiosi, in grado di confermare la situazione. Quello che resta certo è che per la prossima edizione, Maria De Filippi abbia intenzione di cambiare qualcosa. Staremo a vedere cosa si inventerà la Queen di Mediaset. Visti i precedenti, la mossa sarà sicuramente vincente.