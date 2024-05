Da Miss Italia ad attrice, non senza difficoltà. Francesca Chillemi si è raccontata a 360° sottolineando diversi aspetti inediti della sua vita.

Protagonista in ‘Viola come il mare’, Francesca Chillemi si è raccontata a 7, magazine del Corriere della Sera, sottolineando molti aspetti anche inediti della sua vita, privata e professionale. L’ex Miss Italia ha spiegato come sia stato difficile riuscire a staccarsi dal ruolo di “bella ragazza” dopo aver vinto l’evento di bellezza.

Francesca Chillemi, da Miss Italia al successo

“Se non ti crei da sola delle opportunità hai già deciso la tua fine”, ha esordito in questo modo nel corso dell’intervista a 7, Francesca Chillemi. “Volermi conoscere per chi sono veramente, non per quello che mi hanno fatto pensare di essere negli anni. Mi hanno fatto credere di essere solo bella. Quella ero. Molti hanno visto soltanto l’etichetta Miss Italia”, ha aggiunto ancora la splendida e brava attrice.

Le difficoltà e la nuova consapevolezza

Il percorso della Chillemi non è stato tutto rose e fiori come si può intuire: “Dopo il concorso (Miss Italia ndr) mi volevano solo per l’aspetto estetico. Ho iniziato a sentirmi stretta in quella situazione. Poi ho capito che la cosa più giusta da fare era lavorare sulla considerazione che avevo di me”, ha detto. Ora, però, le cose sono cambiate ed è lei stessa, in primis, ad aver cambiato il modo di vedere le cose.

“Ora i giudizi non mi feriscono più. Miss Italia è stata un’opportunità e non posso rinnegarla”, ha aggiunto la Chillemi. “Da quell’ombra non mi voglio scollare. Con Miss Italia ho ottenuto in un giorno la mia indipendenza economica. Mi ha permesso di entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Sennò come potevo lasciare la Sicilia? Volevo la mia libertà e me la sono presa”, ha concluso la protagonista di ‘Viola come il mare‘.