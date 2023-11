Si racconta Alfonso Signorini tra infanzia, adolescenza e amori passati. Il noto giornalista e conduttore inedito sulla sua vita.

Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per Alfonso Signorini. Il noto giornalista e conduttore del Grande Fratello ha svelato diversi aspetti anche inediti della sua vita come il primo bacio dato ad una ragazza ma anche il “cambio strategia” con il feeling speciale con gli uomini.

Alfonso Signorini, i racconti inediti sugli amori

Alfonso Signorini

Signorini si è raccontato senza peli sulla lingua a proposito dei suoi amori partendo dal principio ed in particolare quando era molto giovane. “Il primo bacio vero l’ho dato a 23 anni, a una ragazza”, ha ammesso.

Neppure tra i banchi di scuola aveva mai mosso certi passi: “Ero un bambino vecchio, i maschi mi prendevano in giro perché non mi piacevano il pallone e le biglie, preferivo giocare a campana”.

E tornando al bacio dato: “Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca. Dovevamo sposarci a Sant’Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l’ho baciata. E ho scoperto l’attrazione fisica, quella vera”. Come noto, però, nessun matrimonio: “Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente”.

Dopo il primo slancio amoroso ci fu un’altra donna, Laura, con cui Signorini ha raccontato di essere rimasto sette anni. Poi il “cambio strategia”:

“Ho scoperto Cuba, lì andavi a colpo sicuro. Avevo la tessera della Lauda Airways, partivo 2 o 3 volte al mese. Il mio primo uomo fu Ulisse, durò un anno. Voleva venire in Italia, col cavolo che ce lo portai. Era soltanto sesso”.

Ora l’amore per Paolo con cui sta oltre 20 anni: “Come l’ho conosciuto? Su una chat di Tiscali, sezione incontri. Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68. Mi contattò lui. ‘L’unico perlage che amo è quello del Blanc de Blancs’. Mi incuriosì. Era il 2002, lavoravo con Chiambretti. Scoprimmo di abitare entrambi a Milano. Mi disse: ‘Ora sono in barca’. E io sfacciato: ‘Ma è tua?’. Sa, avevo certe aspirazioni. ‘E che auto hai?’. ‘Una Aston Martin’. ‘Ah’. Pensai mi prendesse in giro. ‘Rientro stasera, se ti va ci vediamo più tardi’, propose. Non potevo, ero ospite al Maurizio Costanzo Show. ‘Se ti va guardami in tv'”.

E poi il resto è noto, un amore importante con solo un momento di pausa. Sulle possibili nozze tra loro: “Paolo me lo aveva chiesto prima che ci lasciassimo, io ero contrario: ‘Non capisco perché noi omosessuali dobbiamo prendere il peggio degli etero’. Ora sono più possibilista. Se me lo proponesse lo prenderei seriamente in considerazione”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’uomo intento a rilassarsi con una delle sue passioni più importanti: