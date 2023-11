Sfogo di Carlotta Mantovan a ‘Ballando con le Stelle’. La concorrente non ha accettato alcune parole dette verso di lei ed è crollata emotivamente.

Ha deciso di partecipare a ‘Ballando con le Stelle‘ con la voglia di avere leggerezza che, a quanto pare, al momento sta mancando. Per questa ragione Carlotta Mantovan ha deciso di parlare e di chiedere, a modo suo, ai giudici di cambiare registro. Durante l’ultima puntata dello show di Rai1, la donna ha spiegato alcune cose che proprio non le sono piaciute da parte dei giudici.

Carlotta Mantovan contro i giudici di Ballando

Carlotta Mantovan

Nella clip mostrata da Ballando prima della sua esibizione, la Mantovan ha detto: “Mi sono stati accostati tanti aggettivi duri: ‘Sterile, finta, fredda, gelida’. Sono sensibile, emotiva, una persona che si commuove. Alcuni erano riferiti alla mia persona e non solo al ballo, io sono abituata a non dare giudizi così netti”.

Lo sfogo della donna è poi andato avanti lasciando spazio alle emozioni e alle lacrime: “Le persone che come me hanno sofferto hanno bisogno di leggerezza, è per questo che sono venuta qua, perché ho bisogno di leggerezza. Cerco la leggerezza anche in cose banali, come mettermi le ciglia finte che ho usato qui per la prima volta, è questo che mi fa andare avanti nella mia vita quotidiana”.

Sono una persona riservata che non va forzata nelle emozioni […]”. E rivolgendosi alla giuria: “Io sono una persona delicata, sono come un fiore, devo essere trattata così, non mi si possono dire le parole che magari dicono alle altre persone strutturate in maniera diversa da me”.

Uno sfogo in piena regola che non è passato inosservato alla giuria che ha prontamente replicato. In particolare prima la Smith che ha precisato: “A me dispiacciono le parole che ho sentito, quando io faccio un giudizio non parlo mai della persona, ma solo di ballo. Quando parlo di ballo sterile è un linguaggio mio per dire che è tutto giusto, ma che per me ci vuole un po’ di sporcizia, emozione”.

A chiudere il discorso anche Selvaggia Lucarelli: “Il più bel regalo che noi possiamo farti è non compatirti, perché se lo facessimo ti legheremmo al passato e noi non vogliamo farlo”.

Di seguito anche un post su X del programma con il valzer della donna e di Moreno Porcu: