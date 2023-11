Laura Pausini si è commossa fino alle lacrime a Domenica In dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Pippo Baudo.

Laura Pausini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e si è commossa fino alle lacrime per un messaggio ricevuto da parte del conduttore Pippo Baudo che, nel 1993, annunciò la sua vittoria al Festival di Sanremo. “Pippo Baudo mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato la cantante commossa, mentre il celebre volto tv le ha detto (in un videomessaggio trasmesso dal programma): “Laura sei grande, continua ad essere così buona e grande e canta che quando canti vinci sempre”.

Laura Pausini commossa per Pippo Baudo

La carriera musicale di Laura Pausini ha riscosso successo quando, nel 1993, Pippo Baudo la volle al suo Festival di Sanremo con il brano La Solitudine (che le permise di ottenere la vittoria). La cantante si è commossa fino alle lacrime a Domenica In vedendo il video messaggio del conduttore e a seguire ha confessato anche alcuni altri retroscena sulla sua vita privata, come il rapporto con la famiglia che le ha permesso di tenere sempre i piedi ben piantati a terra nonostante la fama mondiale.

“Io viaggiavo con mio babbo e il fatto che c’è sempre stato lui mi portava con i piedi per terra. Senza non avrei mai retto tutto quel successo, quella fama. Io sono convinta che avere la famiglia vicino faccia la diffrenza, oggi leggiamo un sacco di cose su personaggi famosi che si sono persi proprio a causa della fama e sono sicura che loro non avevano la famiglia accanto, come me”, ha confessato la cantante.