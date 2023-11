Andrea Iannone sembra sempre più innamorato di Elodie: il pilota di Moto GP è stato paparazzato a tutti i concerti della cantante.

Il 17 novembre ha preso il via l’“Elodie Show”, il tour della cantante romana che la porterà in giro per tutta l’Italia, e il fidanzato, il pilota di Moto GP Andrea Iannone, per ora non si è perso un concerto. Fino ad ora infatti Iannone è stato paparazzato a tutte le serate. Sabato 25 novembre Elodie se lo è ritrovato davanti proprio nella sua città, Roma, durante una passeggiata tra i fan ed è scattato un romantico bacio davanti alla folla.

Il primo fan di Elodie

Non solo Iannone non sembra intenzionato a perdersi nemmeno un concerto della fidanzata, ma in più occasioni è stato ripreso durante lo show ai piedi del palco intento a cantare e ballare le canzoni della pop star romana.

Elodie

Il primo concerto cui ha partecipato è stato a Napoli, poi è stata la volta di Milano. Poi, come detto, la tappa di Roma: Elodie lei se lo è ritrovato davanti e si è avvicinata al fidanzato per dargli un bacio. La scena è stata ripresa da moltissimi fan che in quel momento si trovavano lì. Non è una novità che Iannone segua Elodie nelle sue tappe in giro per l’Italia: era infatti presente al Festival di Sanremo 2023 anche al Capodanno a Circo Massimo in cui Elodie ha svolto un ruolo da protagonista.

Un anno d’amore

La storia fra i due è nata ormai più di anno fa. All’epoca Elodie aveva commentato così la sua relazione davanti alla redazione di Verissimo: “Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore”.

Di li a poco però i due sono usciti allo scoperto sui social raccontando a tutti il loro amore senza nascondersi difronte alle telecamere. Sembra che la coppia abbia superato anche le difficoltà che ad inizio ottobre avevano portato a sospettare una possibile rottura tra i due.