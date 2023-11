Attraverso i social Paris Hilton ha confermato di aver avuto la sua seconda figlia (attraverso madre surrogata).

Paris Hilton è al settimo cielo dalla felicità e in queste ore, attraverso i social, ha confermato la nascita della sua seconda bambina, London.

Alcuni giorni fa l’ereditiera aveva postato sui social un abito fatto realizzare appositamente per la bambina che, come il suo primo figlio, è venuta al mondo tramite madre surrogata. “Grata per l’arrivo della mia bambina”, aveva scritto sui social, mentre nelle ultime ore si è mostrata difronte ad un albero di natale di colore rosa e ha scritto: “Celebrando la nascita della nostra bambina”.

Paris Hilton: nata la seconda figlia

Paris Hilton ha realizzato il sogno di avere due bambini e, insieme al marito Carter Reum, ha annunciato di avere avuto una figli a cui avrebbe scelto di dare il nome London (l’ereditiera ha affermato che Londra sarebbe la sua città preferita e inoltre anche lei e il figlio Phoenix si chiamano come delle città). Sui social in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per la nascita della bambina, e non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

Sui social c’è anche chi ha criticato la Hilton per aver scelto di avere i suoi figli attraverso una madre surrogata, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e l’ereditiera ha preferito non replicare a questo genere di commenti.