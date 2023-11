Il portavoce di Papa Francesco ha rotto il silenzio sulle condizioni del pontefice, che è stato costretto a rinviare alcuni impegni.

Le condizioni di Papa Francesco hanno destato qualche preoccupazione negli ultimi giorni e lui stesso ha ammesso di non aver potuto fare il suo Angelus difronte ai fedeli in piazza San Pietro a causa di alcuni problemi di salute. Il suo portavoce ha fatto luce sulla questione affermando che quella del papa non sarebbe una polmonite:

“Le condizioni del Papa sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento. Per facilitare il recupero del Papa, alcuni importanti impegni previsti per questi giorni sono stati rimandati perché possa dedicarvi il tempo e le energie desiderate. Altri, di carattere istituzionale o più facili da sostenere date le attuali condizioni di salute, sono stati mantenuti”, ha dichiarato il portavoce (stando a quanto riporta La Stampa).

Papa Francesco

Papa Francesco come sta: le sue condizioni

Il portavoce di Papa Francesco ha fatto sapere che le condizioni del pontefice non sarebbero preoccupanti e sembra che al momento abbia un’infiammazione ai polmoni (motivo per cui avrebbe trascorso gli ultimi giorni sotto assoluto riguardo). Il pontefice ha anche tenuto il suo ultimo Angelus senza affacciarsi su Piazza San Pietro, fatto che era accaduto solamente in occasione della pandemia da Coronavirus.

In tanti tra i fedeli avevano manifestato la loro preoccupazione per l’anziano pontefice che, nell’ultimo anno, si è trovato a far fronte a diversi problemi di salute.