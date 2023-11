Francesco Totti avrebbe commentato duramente l’uscita del docufilm della sua ex, Ilary Blasi (che non l’avrebbe messo al corrente).

Ilary Blasi è protagonista di Unica, il docufilm targato Netflix incentrato sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. A quanto pare l’ex calciatore avrebbe visto il trailer del docufilm poco prima di partire per Wuhan (per l’All Star Game) e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe detto (in riferimento all’ex moglie): “Faccia e dica quello che vuole”.

Francesco Totti: la replica su Unica

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi a quanto pare è naufragato nel peggiore dei modi e sembra che l’ex calciatore abbia preferito non commentare pubblicamente l’uscita del discusso docufilm Unica, che (secondo il regista Tommaso Deboni) sarebbe stato realizzato senza che lui ne fosse informato.

All’interno di esso Ilary Blasi avrebbe raccontato la sua verità in merito alla loro discussa rottura, ma Totti – secondo il Corriere della Sera – avrebbe deciso “serenamente e con rassegnazione” di non commentare. L’ex calciatore oggi avrebbe ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, la flower designer con cui la stessa Ilary Blasi ha affermato di esser stata tradita.

Sarà vero? In tanti sperano di saperne presto di più in merito alla vicenda visto che i due, dopo aver annunciato la loro separazione, si sono scagliati frecciatine e recriminazioni reciproche. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan dell’ex coppia d’oro più famosa di Roma non resta che attendere.