Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una crisi tra Andrea Iannone e Elodie, ma la questione è stata smentita dalla cantante.

Nessuna crisi in corso tra Elodie e Iannone: la stessa cantante ha precisato a Striscia la Notizia di andare ancora d’accordo con il fidanzato e inoltre i due sono stati avvistati dal settimanale Chi mentre passeggiavano abbracciati e sereni per le vie di Milano.

Secondo i rumor in circolazione i due sarebbero recentemente andati a convivere e in tanti si chiedono se presto costruiranno insieme una famiglia.

Elodie

Elodie e Andrea Iannone mettono a tacere le voci sulla crisi

Su Elodie e Andrea Iannone non sembra esservi neanche l’ombra di una nuvola e nelle ultime ore i due sono stati avvistati da Chi mentre passeggiavano felici e affiatati per le vie di Milano. La cantante e il pilota fanno coppia fissa ormai da un anno e in tanti si chiedono se, dopo la convivenza, i due si decideranno a formare insieme una famiglia.

Elodie non ha nascosto che un giorno le piacerebbe avere dei figli e in una delle sue ultime interviste a Chi ha ammesso:

“Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”. In tanti si chiedono se sarà Iannone l’uomo giusto per la cantante che, in passato, ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con il rapper Marracash.