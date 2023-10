Ancora una volta Sonia Bruganelli ha scagliato una frecciatina contro Federico Fashion Style, che a Belve ha parlato del suo coming out.

Federico Fashion Style è stato ospite a Belve, dove ha parlato del suo discusso coming out e ha affermato, tra le altre cose, che a suo avviso la sua ex (Letizia Porcu) abbia sempre saputo che lui fosse gay.

Sui social Sonia Bruganelli ha riportato una sua dichiarazione in cui si legge: “Credo che la madre di mia figlia abbia sempre saputo che fossi gay”. L’imprenditrice ed ex moglie di Bonolis ha aggiunto sarcastica: “Davvero?”.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: la frecciatina a Federico Fashion Style

Già in passato Sonia Bruganelli aveva commentato via social alcune delle dichiarazioni fatte dall’hair stylist dei vip Federico Fashion Style che, dopo essersi professato etero per anni, ha fatto il suo coming out a Verissimo (a seguito della sua turbolenta separazione da Letizia Porcu). Il famoso parrucchiere replicherà alle parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis?

Sulla questione al momento non è dato sapere di più, e in passato Sonia Bruganelli aveva scritto nelle sue stories (a seguito del coming out): “Federico Fashion Style gay? Sono sconvolta, non lo avrei mai pensato”.

Dopo il coming out in tv

Federico Fashion Style ha affrontato una dura disputa con la sua ex compagna per via dell’affidamento di sua figlia Sophie Maelle, rimasta a vivere con insieme a lei. Letizia Porcu non ha mai replicato pubblicamente alle accuse a lei rivolte dal suo celebre ex e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.