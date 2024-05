Elisabetta Gregoraci parla del pregiudizio sulla sua relazione con Flavio Briatore e di come ha influenzato la sua carriera. Scopri di più!

La conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci ha recentemente risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, rivelando quanto il pregiudizio sulla sua passata relazione con Flavio Briatore abbia influenzato la sua carriera. Elisabetta ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi fan, e utilizza spesso i social media per mantenere una comunicazione diretta con loro.

Ma ecco che cosa ha rivelato ai suoi follower sui pregiudizi legati al matrimonio con Briatore.

Elisabetta Gregoraci: “Il pregiudizio ha pesato tantissimo”

In una sessione di domande e risposte su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha deciso di essere sincera al 100% con i suoi follower.

Tra le varie domande ricevute ha catturato l’attenzione dei fan la seguente: “Quanto ti ha pesato nella vita il pregiudizio che stavi con Briatore solo per i soldi e non per amore?“.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci ha voluto rispondere con sincerità al follower: “Tanto. Tantissimo. Ancora oggi spesso mi viene detta questa cosa nonostante il tempo e la famiglia costruita e un lavoro totalmente indipendente dalla relazione.

In più, nonostante la separazione avvenuta ormai diversi anni fa, Elisabetta e Flavio Briatore hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: l’amicizia oltre l’amore

Nonostante le voci e i pregiudizi, Elisabetta Gregoraci ha costruito una carriera solida e indipendente. Ha mantenuto un buon rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco.

Ancora oggi Elisabetta vive a Montecarlo per permettere a Nathan di essere vicino al padre e la famiglia si riunisce spesso per cena.

In più, durante l’operazione chirurgica subita da Briatore per rimuovere un tumore, Elisabetta gli è stata vicina, senza nascondere la preoccupazione e l’apprensione per il delicato intervento, a dimostrazione dell’affetto profondo che li lega.