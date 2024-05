Fedez e Tony Effe hanno litigato per una donna famosa? Scopri il gossip dietro la loro discussione e i segreti svelati dai social.

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è stato scosso da una nuova indiscrezione riguardante due figure di spicco della scena musicale: Fedez e Tony Effe. Il rumor di una presunta lite tra i due ha iniziato a circolare subito dopo il lancio di “Icon”, il nuovo album di Tony Effe, a cui Fedez ha partecipato lo scorso marzo.

Il party di Icon: Fedez e Tony Effe hanno discusso?

Durante il party di lancio, un video ha mostrato i due rapper mentre discutevano animatamente. Tuttavia, osservando meglio le immagini, si poteva notare che Fedez e Tony Effe stavano in realtà ridendo. Questo non ha fermato le speculazioni, che nelle settimane successive si sono intensificate.

Recentemente, nuovi dettagli hanno alimentato il gossip: Fedez e Tony Effe hanno smesso di seguirsi su Instagram. Questo gesto ha sollevato molte domande tra i fan e gli esperti di gossip. Deianira Marzano e Tag 24 hanno riportato che questa mossa potrebbe essere legata a un commento di Fedez su Taylor Mega, ex di Tony Effe.

Taylor Mega al centro del gossip

Taylor Mega, celebre influencer e modella, è stata menzionata come possibile causa del dissidio. Secondo Dagospia, Fedez avrebbe fatto apprezzamenti su di lei, scatenando l’ira di Tony Effe. La situazione è diventata ancora più complicata da quando Fedez ha recentemente fatto pulizia tra i suoi contatti, tagliando fuori anche altri amici.

Che ci sia davvero una lite o che si tratti solo di rumor, la vita di Fedez continua a somigliare a una serie tv ricca di colpi di scena. I fan sono in attesa di ulteriori sviluppi per scoprire cosa si nasconde realmente dietro questa storia. Se non è stato per Taylor Mega, per quale motivo Fedez e Tony Effe hanno smesso di seguirsi sui social?