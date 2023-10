Gianni Sperti si sarebbe recato in tribunale per testimoniare contro una persona che avrebbe praticato stalking nei suoi confronti.

Stando a quanto riporta il Quotidiano di Puglia, Gianni Sperti sarebbe stato protagonista di una serie di gravi episodi che lo avrebbe spinto a sporgere denuncia: un ex di una sua parente infatti avrebbe compiuto atti persecutori (come offese e minacce) nei confronti dell’opinionista tv, che nelle scorse ore in tribunale si è presentato come parte offesa per testimoniare in merito alla vicenda.

A causa dell’accaduto sembra che Sperti per un lungo periodo sia stato costretto a cambiare le sue abitudini di vita per paura di essere aggredito.

Gianni sperti

Gianni Sperti in tribunale: i dettagli

Come altre celebrità anche Gianni Sperti si è trovato suo malgrado a fare i conti contro uno stalker e per questo avrebbe sporto regolamento denuncia. Stando a quanto riporta il Quotidiano di Puglia il popolare volto tv nella giornata di ieri si sarebbe recato in tribunale, dinanzi al giudice Loredana Galasso, per deporre nel processo che lo vede parte offesa.

Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari e, essendo la causa ancora in corso, l’opinionisa tv non ha rilasciato dichiarazioni. Sui social intanto in tantissimi sperano di saperne presto di più e si chiedono se Sperti romperà il silenzio in merito alla questione.

Stando a quanto svelato dal Quotidiano di Puglia la vicenda risalirebbe a tre anni fa e il vip avrebbe ricevuto numerosi messaggi minacciosi dalla persona da lui denunciata. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.