L’ex Reginetta del Pop Britney Spears sarebbe stata fermata nella contea di Ventura mentre guidava senza patente e senza assicurazione.

Nuovi guai con la legge per Britney Spears: l’ex Reginetta del Pop, da tempo caduta in rovina, secondo il portale Tmz sarebbe stata fermata nella contea di Ventura, in California, mentre guidava un’auto senza avere con sé la patente e senza assicurazione. La cantante sarebbe stata multata per 1140 dollari, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Britney Spears

Britney Spears guida senza patente: i dettagli

Britney Spears continua a far parlare di sé, e non questioni positive: dopo i video sempre più spinti o la sua danza con i coltelli sui social, la cantante ha finito di nuovo per preoccupare i suoi fan a causa della sua ultima multa per guida senza patente e senza assicurazione. Sulla vicenda non è dato sapere di più, ma Tmz ha fatto sapere che, una volta fermata dalle forze dell’ordine, la cantante si sarebbe dimostrata collaborativa e avrebbe fornito le sue generalità.

Di recente Britney Spears ha affrontato la separazione da Sam Asghari, e in tanti si chiedono se questo possa aver contribuito a peggiorare le sue già precarie condizioni psicologiche. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.

Lei e Asghari erano convolati a nozze appena un anno fa e sembrava che la vicinanza dell’uomo avesse contribuito a migliorare lo stato di salute della cantante (che da tempo convive con gravi problemi psicologici).