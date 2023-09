Britney Spears continua ad allarmare i suoi fan e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre ballava con dei coltelli.

Le condizioni psicologiche di Britney Spears continuano a destare preoccupazione nei suoi fan e, nelle ultime ore, la cantante ha postato un video che non ha mancato di generare inquietudine e preoccupazione da parte dei suoi molti ammiratori.

Nel video in questione la si vede danzare con abiti succinti e dei coltelli affilati tra le mani. A seguire, la stessa cantante ha rassicurato i fan allarmati precisando nei commenti che i coltelli sarebbero stati finti.

Britney Spears balla con dei coltelli: fan in ansia

Di recente la cantante ha annunciato la fine della sua unione con Sam Asghari e inoltre da tempo pubblica video in cui è sempre più svestita sui social. Sulla vicenda è intervenuta anche l’ex showgirl Sara Tommasi, che ha affermato di rivedere nell’ex Reginetta del pop gli stessi problemi di salute da lei avuti in passato. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan della cantante sperano di ricevere presto buone notizie sulle sue condizioni psicologiche.