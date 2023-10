Gli ascolti della nuova edizione di Mercante in Fiera con Pino Insegno non sarebbero stati buoni e la Rai vorrebbe intervenire.

La nuova edizione di Mercante in Fiera – condotto da Pino Insegno – avrebbe rappresentato un flop per gli ascolti e, secondo Dagospia, la Rai starebbe pensando a come intervenire per far fronte alla vicenda. Ogni puntata del programma – stando a quanto riporta il sito di Roberto D’Agostino – costerebbe ben 32 mila euro per il servizio pubblico e all’emittente tv non resterebbe che scegliere se staccare definitivamente la spina o aspettare che lo show finisca (entro la fine del 2023).

Mercante in fiera verso la chiusura: le indiscrezioni

La nuova edizione di Mercante in Fiera non avrebbe portato i risultati sperati in termini di ascolti e per questo la Rai starebbe cercando il modo di correre ai ripari. Da gennaio Pino Insegno sarà al timone de L’Eredità, e al momento non è dunque dato sapere se la nuova edizione di Mercante in Fiera verrà interrotta bruscamente o se invece verrà portata a termine (fino alla fine dell’anno).

Nelle scorse settimane Pino Insegno aveva commentato la vicenda affermando a AdnKronos: “Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.