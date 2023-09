Gli ascolti dello show di Pino Insegno, Mercante in Fiera, non sarebbero stati promettenti e la Rai potrebbe decidere di correre ai ripari.

Dopo anni trascorsi lontano dalla tv, Pino Insegno è tornato al timone del suo storico show, Mercante in Fiera, ma i risultati delle prime due puntate sarebbero stati tutt’altro che promettenti. Il primo episodio del programma è stato seguito da 638 mila spettatori e ha raggiunto appena il 3,4 per cento di share, mentre il secondo ha raggiunto a malapena il 2% di share. A La Repubblica l’attore e conduttore tv, dopo la prima puntata dello show, aveva detto:

“Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti”, e ancora: “La cosa bella è che finiamo il programma al 5 per cento di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia”.

Pino Insegno

Pino Insegno: gli ascolti deludenti di Mercante in Fiera

La nuova edizione di Mercante in Fiera si rivelerà un gigantesco flop? Al momento il conduttore Pino Insegno non ha rilasciato dichiarazioni ma, dopo la prima puntata del programma, sembrava pronto a scommettere che il secondo episodio dello show avrebbe raddoppiato gli ascolti (previsione che, a quanto pare, si è rivelata infondata).

Al momento in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il conduttore – che per anni è stato distante dalla Rai – tornerà a dire la sua in merito alla vicenda. l momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e ai fan non resta che attendere.