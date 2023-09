Dopo il televoto al GF Giselda Torresan è scoppiata in lacrime difronte agli altri concorrenti della Casa.

Nell’ultima diretta del GF il televoto ha decretato che Beatrice Luzzi sia stata la preferita dal pubblico con il 34% dei voti, Giselda seconda con il 27%, Vittorio terzo con il 23%, Arnold quarto con il 9% e Grecia ultima con solo il 7%.

Nonostante Giselda abbia più volte specificato di non essere interessata alle sfide e ai voti (perché non le interesserebbe intraprendere la carriera dello spettacolo) nella notte è scoppiata in lacrime e, secondo i fan del programma, il motivo sarebbe stato proprio il suo gradimento più basso (rispetto a quello di Beatrice Luzzi) al televoto.

Giselda Torresan: le lacrime al GF

Nella notte al GF Giselda Torresan è scoppiata in lacrime e gli altri concorrenti del reality show – in particolare Rosy e Anita – hanno provato a consolarla.

“Ragazzi capitela. Lei dice, ci rimane male perché dice ‘perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me?‘”, ha detto Rosy, mentre Anita ha aggiunto: “Te lo dico io perché hanno preferito lei (Beatrice Luzzi, ndr). Perché c’è bisogno di lei perché altrimenti non c’è gioco. Non l’hanno votata per i comportamenti che ha e perché piace, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti“.

Senza dubbio Beatrice Luzzi si è distinta da subito come uno dei personaggi più “scomodi” di questa edizione del reality show e, dopo i risultati ottenuti al televoto, lei stessa si è sfogata con in suoi coinquilini accusandoli di averla isolata. Quali esiti avrà la vicenda nei prossimi giorni?