Il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha confessato di essere intenzionato a devolvere 500 milioni di dollari in beneficenza.

Mick Jagger è probabilmente uno dei frontman più famosi al mondo e a sorpresa, nella sua ultima intervista per il Wall Street Journal, lui stesso ha ammesso di essere intenzionato a dare buona parte del denaro ricavato con la sua lunga e proficua attività musicale in beneficenza.

Il cantante ha fatto riferimento ai presumibili ricavi derivanti dalla vendita del catalogo post 1971 dei Rolling Stones e ha detto: “Andiamo, i miei figli non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene”, e ancora: “Preferisco fare qualcosa di buono nel mondo”. L’artista manterrà la parola data? In tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

Mick Jagger: il patrimonio del cantante in beneficenza

Il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, si è detto pronto a devolvere 500 milioni in beneficenza. Il cantante ha affermato anche che ai suoi figli (ne ha ben 8) non servirebbero, e già in passato aveva precisato che nulla di ciò che avrebbe ricavato con l’attività musicale sarebbe andato alla sua famiglia.

Jagger è considerato una delle personalità più influenti del panorama musicale internazionale e, insieme ai Rolling Stones, ha venduto oltre 200 milioni di dischi dagli inizi della sua carriera musicale. Il cantante è anche riconosciuto per i suoi gesti e le sue donazioni nell’ambito della filantropia, e gli sono valsi premi e riconoscimenti da parte del suo vasto pubblico internazionale.