Alfonso Signorini ha commesso una gaffe al GF ed è corso ai ripari ironizzando sulla questione con Cesara Buonamici.

Prima dell’inizio della nuova edizione del GF, Alfonso Signorini avrebbe ricevuto le raccomandazioni da parte di Pier Silvio Berlusconi, che gli avrebbe chiesto di realizzare un’edizione “no-trash” del reality show, facendo soprattutto attenzioni al linguaggio e ai contenuti. Nel corso dell’ultima diretta però sembra che lo stesso conduttore sia venuto meno alla sua stessa promessa e, dopo una prova in cui i concorrenti non sono riusciti a trovare la lettera “G” sul fondo della piscina, ha detto:

“Torniamo al punto G”. Resosi conto della gaffe, ha subito aggiunto: “Scusatemi, intendevo dire la lettera G”, e ancora: “Sarà licenziato, che figura di m****”. In suo soccorso è intervenuta Cesara Buonamici, che ha detto ironica: “Vuoi che parli con Piersilvio? Ti dò l’immunità?”.

Alfonso Signorini: la gaffe al GF

Alfonso Signorini si è reso protagonista di una terribile gaffe al GF e ha ironizzato sulle conseguenze che essa avrebbe potuto causare con Pier Silvio Berlusconi che, com’è noto, gli avrebbe imposto un veto sui contenuti trash al reality show.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti, tra i fan, sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione, specie viste le critiche che Signorini ha ricevuto nei giorni scorsi per la sua conduzione del programma. Al momento sembra che il conduttore non sia interessato ad esprimersi sulla vicenda, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.