Il conduttore Alfonso Signorini ha ricevuto alcune critiche impietose dopo la messa in onda della quarto episodio del Grande Fratello.

La nuova edizione “mista” del Grande Fratello ha preso il via da appena un paio di settimane ma, a quanto pare, Alfonso Signorini è riuscito già a racimolare un bel po’ di critiche. Sulle pagine del Corriere della Sera la giornalista Grazia Sambruna ha dato alla conduzione del volto tv il voto “3” e ha definito quella di Signorini in diretta “somma sciatteria”.

“Entra in studio per salutare il pubblico di questa quarta serata e, per prima cosa, inciampa a favor di telecamera. Subito dopo, saluta l’addetta ai social Rebecca Staffelli, figlia del noto tapiroforo di Striscia la Notizia, chiamandola “Valeria”, proprio come papà suo. Infierirà su di lei anche successivamente, ribattezzandola “Rachele”, ha scritto, e ancora: “Tali lapsus continuano a essere allarmante segnale di somma sciatteria. Riuscirà il nostro eroe a imparare le generalità di almeno una manciata di protagonisti entro l’ultima puntata? I suoi trascorsi fin qui, non lasciano ben sperare”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: la stroncatura per la conduzione del GF

Come conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini non è riuscito ad attirare solo critiche positive e anzi, in queste ore il Corriere della Sera gli ha riservato una stroncatura vera e propria. In particolare in molti avrebbero avuto da ridire per le continue dimenticanze e i lapsus da parte del conduttore, e inoltre sulle pagine del Corriere si legge:

“Le parole, però, forse pensando allo sguardo vigile dello spauracchio Pier Silvio Berlusconi, per il nostro sono tuttora importanti: basti vedere come rimbrotta la concorrente-regina Beatrice Luzzi per aver usato in diretta il termine “branco”: “Non ti puoi permettere di dire con leggerezza una cosa del genere, si riferisce a situazioni ben più gravi e delicate verso le quali bisogna portare rispetto”. Signorini Rottenmeier è tornato in (de)moralizzante attività. Di lapsus in lapsus, di reprimenda in reprimenda. Amen?”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? E soprattutto, il conduttore replicherà alle critiche ricevute in queste ore?