Attraverso i social Simona Ventura ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di una persona che ha sempre fatto parte della sua vita.

La conduttrice Simona Ventura ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore per la scomparsa di Franca Oliaro, storica commerciante di Chivasso nonché grande amica di sua madre e sua madrina di cresima. “Ciao Franca. Infinita tristezza”, ha scritto la conduttrice, che sarà presto in tv con Ballando con le Stelle.

Simona Ventura: il lutto

Simona Ventura ha voluto esprimere via social il suo cordoglio per la scomparsa di Franca Oliaro, una commerciante di Chivasso che l’ha vista crescere, in quanto storica amica di suo padre. A dare la tragica notizia è stato il quotidiano La Voce, in cui si legge: “Unita fin dalla giovinezza da una profonda amicizia con Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, Franca Oliaro è stata madrina di cresima della nota presentatrice della televisione italiana”.

Sui social in tanti hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà a Simona Ventura per la sua tragica perdita, e non vedono l’ora di saperne di più sul suo imminente ingresso a Ballando con le Stelle (che dovrebbe tornare in onda a partire dal 21 ottobre). Con lei parteciperà allo show anche il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, con cui la conduttrice si è detta pronta a convolare presto a nozze. Al momento i due non hanno ancora confermato quale sarà la data dei loro fiori d’arancio.