Attraverso i social l’ex gieffina Sarah Nile si è sfogata per esser stata licenziata senza preavviso e dopo anni di duro lavoro.

Appena 5 mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, Evah, Sarah Nile è stata licenziata senza preavviso. La stessa ex gieffina ha raccontato la vicenda tramite un post social e si è sfogata contro l’azienda per cui ha lavorato per 7 anni scrivendo:

“Sono passati 7 anni e ho amato tutto ciò che ho fatto ogni singolo minuto fino al 07/09/2023, giorno in cui una lettera di licenziamento, in tronco e senza preavviso, ha fatto scoppiare la bolla mentale che mi ero costruita. In tronco e con un generico ‘problemi economici’ o almeno così dovrebbe sembrare perché ci sono cose che non tornano”, e ancora: “Non mi torna perché prima di me è stata licenziata un’altra collega che aveva appena partorito. Non mi torna perché a pochi giorni dalla raccomandata del 7 settembre anche un’altra collega è stata licenziata al terzo mese di gravidanza. E non mi torna soprattutto perché ho ricevuto la comunicazione di licenziamento a soli cinque mesi dalla nascita della mia splendida Evah, a pochi giorni dal rientro dalle ferie, e beffa del destino, mentre ero in ospedale aspettando che il mio Noah si risvegliasse da una delicata operazione”.

Sarah Nile: lo sfogo per il licenziamento

Attraverso i social Sarah Nile si è sfogata contro l’azienda che, a suo dire, l’avrebbe licenziata in quanto madre di due bambini. Come lei sembra infatti che anche altre giovani madri siano state licenziate dalla stessa società. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento, attraverso il suo post via social, l’ex volto tv ha fatto sapere che la vicenda verrà verificata presso le sedi opportune (e ha dunque lasciato intendere di aver sottoposto la questione a degli avvocati).

Sarah Nile è sposata con Pierluigi Montuoro e insieme a lui ha avuto i due figli, Noah e Evah, grazie alla PMA (procreazione medicalmente assistita).