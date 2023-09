Al GF si è scatenata una nuova bufera a causa del comportamento di Beatrice Luzzi e delle parole della sua coinquilina, Anita Olivieri.

A quanto pare non corre buon sangue tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nella casa del GF e, mentre la prima si è sfogata contro i suoi compagni d’avventura durante la diretta, a puntata finita Anita ha scatenato una bufera per le sue parole sull’attrice.

“L’hanno salvata in tutto stasera. In diretta ci ha chiamati branco. Io avevo la faccia scioccata. Ieri ballavamo e abbiamo cercato di includerla. Io adesso però mi sono stufata proprio. Perché lei non attacca il singolo, ma attacca il gruppo. Ci attacca tutte le volte che può. Con tutti noi fa bastone e carota. Quando sta qua è ok e poi in puntata ci massacra. (…) A un certo punto io dico tu devi rimanere sola per capire”, ha tuonato Anita.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri

Una nuova bufera ha travolto Beatrice Luzzi che, al Grande Fratello, ha definito i suoi compagni d’avventura “il branco”.

Alfonso Signorini le ha intimato di non usare termini forti per definire una situazione che, sicuramente, potrebbe essere risolta con facilità e a seguire Anita Olivieri ha suscitato un ulteriore putiferio affermando che Beatrice meriterebbe di stare sola. In tanti credono che le sue parole possano creare un nuovo “caso Bellavia“, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più. Le due troveranno il modo di chiarirsi nelle prossime ore?