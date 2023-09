Attraverso i social Rihanna ha presentato per la prima volta suo figlio e ha deciso di fargli indossare una tutina rosa antico.

Rihanna non ha mai fatto segreto di considerare la fluidità di genere un valore fondamentale, e non a caso ha svelato il genere dei suoi figli solo molto tempo dopo la loro nascita. Nelle ultime ore la cantante ha postato sui social la prima foto del suo secondo figlio, Riot Rose, e per l’occasione gli ha fatto indossare una tuta color rosa antico. A British Vogue la cantante ha spiegato:

“Mi piace vestirlo con abiti che non sembrino vestiti da bambino. Mi piace spingerlo oltre (…) la migliore. Io stessa faccio sempre acquisti nel reparto uomo, lo sapete”.

Rihanna: la foto del figlio

Rihanna ha avuto i suoi due bambini con il rapper Asap Rocky e oggi sembra essere più felice che mai accanto alla sua famiglia. Fonti vicine alla cantante (stando a quanto riporta Vanity Fair) hanno fatto sapere:

“Ama essere mamma, quindi è a questo che pensa in questo momento. È più felice di quanto non sia mai stata prima”. In tanti sui social hanno accolto con gioia e con stupore quanto affermato dalla cantante sui temi “moda e fluidità” e i fan non vedono l’ora di sapere quali altri sorprese riserverà il futuro. Lei e Asap Rocky hanno avuto il primo figlio nel 2022 (lo hanno chiamato RZA Asthelston) e solo un anno più tardi hanno annunciato l’arrivo del loro secondo bebè.