Al Grande Fratello Paolo Masella si è lasciato andare ad un duro sfogo contro suo padre, colpevole a suo dire di avere problemi con l’alcol.

Paolo Masella è uno dei concorrenti della nuova edizione del GF e, durante l’ultima diretta dello show, ha attirato l’attenzione generale su di sé svelando per la prima volta di avere un rapporto difficile con suo padre. L’uomo a quanto pare avrebbe sofferto di alcolismo e per questo lui e Paolo non sarebbero mai riusciti ad instaurare un buon rapporto.

“Mio padre quando beve è il più cattivo del mondo. Per me è solo il padre di mia sorella”, ha confessato il macellaio, e ancora: “Ci sono stati periodi in cui stavamo bene perché non beveva, poi purtroppo ha sempre ceduto, non sopporto il Danilo che beve, che sta in condizioni pessime (…) Finchè non mi dimostra qualcosa io non faccio altri passi. Se ci tieni a qualcuno trovi una soluzione. Ho un astio più forte dell’amore”.

Paolo Masella: la confessione sul padre

Al GF Paolo Masella ha fatto una dolorosa confessione su suo padre, con cui non parlerebbe da ben tre anni. Durante la puntata il concorrente ha avuto modo di ascoltare l’opinione di sua madre in merito alla vicenda e la donna lo ha esortato a prendere in considerazione l’idea di perdonare il genitore.

“Le persone sbagliano, feriscono e tu devi imparare a perdonarle. Solo il perdono ti renderà libero. Papà ti vuole bene”, ha detto la donna. Nelle prossime puntate ci saranno ulteriori sviluppi in merito alla vicenda? In tanti, tra i fan del programma, sono curiosi di sapere se Paolo riuscirà ad avere finalmente un chiarimento con suo padre dopo aver trascorso tanto tempo lontano da lui.