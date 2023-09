Per la prima volta Marica Pellegrinelli ha confessato a cuore aperto alcuni retroscena sul suo rapporto con Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli ha uno splendido legame con il suo ex marito, Eros Ramazzotti, padre dei suoi due figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria, e per la prima volta lei stessa ha confessato a F che, nonostante la natura dei suoi sentimenti sia cambiata, non smetterà mai di amare il suo ex marito.

“Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso“, ha dichiarato la modella, che ha anche svelato dei dettagli sul suo rapporto con Aurora Ramazzotti.

MARICA PELLEGRINELLI

Marica Pellegrinelli: il sentimento per Eros Ramazzotti

Dopo la separazione tra lui e Marica Pellegrinelli lo stesso Eros Ramazzotti ha pubblicamente difeso la modella che, sui social, era stata presa di mira dai suoi fan per aver “causato” la fine del loro legame. Oggi i due sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio per il bene dei figli, ed entrambi hanno voltato pagina con dei nuovi partner (lui con Dalila Gelsomino, lei con William Djoko).

Al settimanale F è stata la stessa Marica Pellegrinelli a confessare di provare ancora amore per il suo celebre ex marito e ha aggiunto anche quanto sia profondo il suo legame con la primogenita di Ramazzotti, Aurora. “Aurora è stata “mia figlia” per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli“, ha confessato a F.