Letizia Petris ha commosso il pubblico del GF e i telespettatori da casa raccontando il lutto dovuto alla scomparsa di suo padre.

Al GF Letizia Petris ha fatto commuovere pubblico e telespettatori raccontando per la prima volta la sua storia: dall’amore dei suoi genitori, ex tossicodipendenti che si sono conosciuti a San Patrignano, fino alla scomparsa di suo padre, avvenuta prematuramente e proprio durante le feste di Natale.

“Quella sera ci chiamano per dirci che non c’era più nulla da fare e ci danno due scelte: o staccare la spina, oppure aspettare che sarebbe andato da solo ma ci sarebbe voluto molto tempo. A quel punto accade l’impensabile. (…) io e mamma ci siamo messe di fianco e abbiamo cominciato a parlargli e lui ha deciso di spegnersi da solo in quell’esatto momento: è rimasto padre anche sul letto di morte. Guardavo i suoi occhi morire ma allo stesso tempo sorridere”, ha confessato Letizia, che ha avuto uno stupendo legame con il genitore.

Letizia Petris: la scomparsa del padre

Letizia Petris ha fatto commuovere il pubblico del GF raccontando il modo in cui suo padre è scomparso e il tipo di valori che lui e sua madre hanno cercato di trasmetterle. Nel corso della diretta la concorrente ha potuto incontrare proprio sua madre Sara, che è corsa ad abbracciarla in giardino e ha detto:

“Amore scusa ti ho regalato solo paure, sei meravigliosa, tu stai facendo un percorso di crescita personale, non hai condiviso papà con nessuno e ora lo hai fatto con tutti, tuo papà sarà lì felicissimo che si pavoneggia”. La concorrente ha detto che, nonostante qualche divergenza avuta in passato, lei e sua madre sarebbero diventate “migliori amiche” da quando è venuto a mancare suo padre. In tanti sui social hanno lodato le sue parole e sono curiosi di saperne di più sul suo conto.