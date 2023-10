Sophie Codegoni ha rilasciato una dolorosa intervista in merito alla sua recente rottura da Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni è stata ospite a Casa Chi, ed è scoppiata in un pianto dirotto parlando della sua rottura da Alessandro Basciano, con cui lo scorso maggio ha avuto sua figlia Celine Blue.

“Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo”, ha dichiarato Sophie a Valerio Palmieri durante l’intervista.

Sophie Codegoni in lacrime dopo l’addio a Basciano

Sophie Codegoni ha lasciato intendere che “terze persone” avrebbero causato il suo addio al fidanzato Alessandro Basciano, con cui appena 5 mesi fa ha avuto la sua prima figlia, Celine. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e, nelle scorse ore, lo stesso Basciano ha invece smentito di aver tradito la sua fidanzata. Quale sarà la verità?

L’ex gieffino si è mostrato mentre si trovava in ospedale, ma al momento non ha fatto chiarezza sulla questione e non ha svelato ulteriori particolari. Sui social in tanti sperano di saperne presto di più in merito alla vicenda e si chiedono se i due faranno finalmente chiarezza sui motivi del loro inatteso e improvviso addio.

“Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere. Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata”, ha svelato a Casa Chi Sophie in seguito all’addio.