David Beckham non ha fatto segreto di soffrire di disturbo ossessivo-compulsivo e nella serie Casa Beckham ha svelato alcune delle sue manie.

David Beckham è protagonista insieme alla sua famiglia di Casa Beckham, la docuserie Netflix incentrata sulla loro vita. L’ex calciatore e dirigente sportivo ha parlato all’interno della serie del suo disturbo ossessivo compulsivo e, tra le altre cose, ha svelato di scegliere i suoi vestiti sempre con una settimana d’anticipo e di addentrarsi alle pulizie casalinghe in maniera a dir poco ossessiva.

“Ha quella cosa ossessivo-compulsiva per cui tutto deve combaciare. Se apri il nostro frigorifero, è tutto coordinato su entrambi i lati. Abbiamo tre frigoriferi, in uno c’è il cibo, in un altro l’insalata e nel terzo le bevande. In quello delle bevande, tutto è simmetrico. Se ci sono tre lattine, ne butta via una, perché devono essere in numero pari”, ha persino ammesso l’ex calciatore.

David Beckham e il disturbo ossessivo-compulsivo

Nel format Casa Beckham, David Beckham ha parlato approfonditamente del suo disturbo ossessivo compulsivo, che lo spingerebbe ogni giorno a rimettere a nuovo ogni candela presente in casa (“È faticoso pulirle, tagliare lo stoppino e pulire il vetro di tutte. Lo faccio perché odio il fumo all’interno delle candele”, ha detto), rassettare da cima a fondo la cucina (tanto da farla sembrare nuova), scegliere i suoi vestiti con una settimana d’anticipo e, infine, organizzare diligentemente il contenuto dei suoi tre frigoriferi.

“Ho questo disturbo, per cui devo avere tutto in linea retta o tutto in coppia. Metto le mie lattine di Pepsi in frigorifero, ma se ce n’è una di troppo, la sistemo in un altro armadio da qualche parte. Vado in una stanza d’albergo e, prima di potermi rilassare, devo spostare tutti i volantini e tutti i libri e metterli in un cassetto”, ha ammesso il marito di Victoria Beckham all’interno della docuserie.