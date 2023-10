Arriva la replica di Alessandro Basciano dopo l’annuncio della rottura con Sophie Codegoni da parte della ragazza. Le parole dall’ospedale.

Prima l’annuncio di Sophie Codegoni sulla rottura ufficializzata con Alessandro Basciano, poi le parole del padre e del manager dell’uomo. Adesso, è l’ex gieffino ad uscire allo scoperto e dire la sua su quanto accaduto con la madre di sua figlia, Celine. Il ragazzo, tra l’altro dall’ospedale, o così per lo meno sembra, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare, in parte, la decisione di porre fine alla relazione con la donna.

Alessandro Basciano commenta la rottura con Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato”. Sono state queste le parole di Alessandro Basciano per rispondere alle notizie relativa al suo conto dopo l’annuncio della fine della relazione con Sophie Codegoni.

Il ragazzo si è mostrato in una storia su Instagram nella quale sembra essere in un letto di ospedale. Non è chiaro quali siano le sue condizioni ma sembra evidente che le cose non vadano al meglio per lui.

“Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”.

Nessun tradimento, quindi, e per il momento nessun altro dettaglio in merito alla fine della relazione. L’ex gieffino ha chiesto silenzio e rispetto della sua privacy: “Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità in merito e soprattutto se Basciano aggiornerà il proprio pubblico anche sulle sue condizioni di salute che, vista la storia pubblicata, potrebbe non essere ottimale in questo momento.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del ragazzo: