Sophie Codegoni ha annunciato il suo addio a Alessandro Basciano e il padre e il manager dell’ex gieffino hanno rotto il silenzio.

Al momento vige il massimo riserbo sui motivi che hanno condotto all’addio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ma l’influencer ha parlato di “numerose cose gravi” che l’avrebbero indotta a dire addio al padre di sua figlia. Nelle scorse ore Beppe Basciano, padre di Alessandro, ha rotto il silenzio via social scrivendo:

“Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano: le parole del padre e del manager

Nelle scorse ore Sophie Codegoni ha colto tutti di sorpresa annunciando il suo addio a Alessandro Basciano e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono rimasti stupiti nell’apprendere il triste annuncio dell’influnecer che, a maggio scorso, ha avuto proprio insieme a Basciano la sua prima figlia, Celine Blue. Al momento Basciano non ha commentato le sue parole, mentre il suo manager Benji Costantino ha scritto nelle sue stories: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre“.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione ma Sophie si è limitata a scrivere: “Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”. In tanti credono che la causa della rottura tra i due possano esser stati alcuni presunti tradimenti.