Attraverso un messaggio via social, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia con Alessandro Basciano.

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al termine e la stessa influencer ha pubblicato un messaggio nelle sue stories per dare il triste annuncio ai suoi fan. Lo scorso maggio lei e Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue e adesso, per delle non meglio precisate “cose gravi” la loro storia sarebbe giunta al termine.

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra, per rispetto di me stessa e della nostra bambina. (…) Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”, ha scritto Sophie nelle sue stories.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati

Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia con Alessandro Basciano, conosciuto oltre un anno fa nella casa del GF Vip e con cui appena 5 mesi fa ha avuto sua figlia, Celine Blue. Al momento non è dato sapere esattamente perché i due si siano lasciati, ma in molti credono che alla base della decisione di Sophie possa esserci stato un tradimento. Sarà vero?

Alessandro Basciano non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più. Un anno fa lui aveva fatto a Sophie una romantica proposta di nozze sul red carpet del Festival di Venezia e in tanti tra i fan dei social speravano che la loro storia sarebbe durata per sempre.