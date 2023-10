Carlotta Mantovan ha svelato qualche retroscena sul suo ritorno in tv e sul suo rapporto con la figlia, Stella Frizzi.

Carlotta Mantovan sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, a distanza di 5 anni dal tragico lutto che ha cambiato per sempre la sua vita, lei stessa ha ricordato suo marito Fabrizio Frizzi (che senza dubbio avrebbe fatto il tifo per lei) e ha parlato al Corriere della Sera di sua figlia Stella, che oggi ha 10 anni e le ricorda in tutto e per tutto suo padre.

“Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”, ha confessato la conduttrice e giornalista.

Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan: la confessione su Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan sta per tornare in tv partecipando a Ballando con le Stelle e lei stessa ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla questione. La conduttrice si è presa del tempo lontano dalle scene per stare accanto a sua figlia Stella dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e oggi, che sembra essere molto più serena, ha ricordato il celebre volto tv confessato quali sarebbero stati alcuni dei suoi più preziosi consigli per la sua carriera.

“A Miss Italia (Mantovan ha esordito partecipando al concorso che Frizzi conduceva, ndr), quando non eravamo fidanzati, lui dava un consiglio a tutte per apparire meglio in video. A me aveva detto di sorridere ma in modo discreto. Un altro suo consiglio a cui spesso penso è: se hai un dubbio in diretta su una parola, non la dire”, ha ammesso.