Amatissima da sempre, ancora di più, forse, dopo aver preso il ruolo di maestra ad Amici. Lorella Cuccarini si racconta e svela diversi retroscena.

Sempre più nel cuore degli italiani e di un pubblico giovane grazie alla partecipazione ad Amici come insegnante. Parliamo di Lorella Cuccarini che si conferma amatissima e che non ha alcuna intenzione di lasciare la scuola di Canale 5. Neppure davanti ad alcune offerte della Rai, come quella che le era arrivata solamente pochi mesi fa. Parlando a Tv, Sorrisi e Canzoni, la donna ha spiegato la sua decisione di non “tradire” Mediaset e Maria De Filippi…

Lorella Cuccarini, “no” alla Rai per Amici

Qualche tempo fa, la Cuccarini aveva spiegato a Tv Blog di aver detto “no” alla Rai e al direttore del Daytime Angelo Mellone, che le avrebbe chiesto di prendere il posto di Serena Bortone. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano. Naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve valere veramente la pena”.

Ora, a Tv, Sorrisi e Canzoni, ecco spiegato anche il motivo della sua decisione: “Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi”, ha detto la bella e brava Cuccarini facendo riferimento alla scuola di Amici e al suo ruolo di insegnante.

“Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”.

