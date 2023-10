Felice Alba Parietti che sui social continua a mandare messaggi d’amore al suo Fabio Adami. Molti l’hanno criticata ma lei ha risposto a tono.

Non è certo una novità, specie negli ultimi mesi, che Alba Parietti decida di condividere alcuni post social su Instagram decisamente romantici e innamorati dedicati al suo Fabio Adami. Come accade quasi ogni volta, però, per la soubrette urge fare i conti con gli haters. Anche in questo caso, infatti, tanti utenti l’hanno criticata ma, allo stesso tempo, si sono “beccati” una secca replica a tono.

Alba Parietti, il post romantico e le critiche

Alba Parietti

Come detto, la Parietti si è prodigata in un’altra delle sue dediche d’amore al compagno Fabio. Una serie di foto che rappresenterebbero la felicità della coppia anche nei momenti più semplici.

La donna ha, infatti, scritto a corredo di quattro scatti che la vedono protagonista: L’amore si vede anche da una foto. Qualsiasi cosa si faccia insieme è sempre un momento di gioia, complicità, divertimento sempre allegri, indissolubili, ogni giorno di più mi fai sentire quanto siamo forti e invincibili insieme dal primo istante 19 mesi fa”. E ancora: “Foto by Fabio Adami, la vita con te è magia”.

Parole che non sono state troppo apprezzate da qualche utente che ha deciso di provare a dare fastidio alla donna. “Ma se sei sola nelle foto”, “Mi sembri ridicola e noiosa”, “Ostenti felicità ma vedo sempre e solo te nelle foto, le cose si fanno in due”.

La Parietti, evidentemente spazientita, ha deciso di replicare annientando, di fatto, i suoi haters: “L’amore è tutto ciò che ricevi ogni istante da due anni”. E a che le chiedeva cosa avessere fatto insieme questa volta: “Le foto, c’è scritto. Basta leggere”.

Non è mancato anche il simpaticone di turno che ha fatto una battuta sulle scale e al fatto che la bella Alba potessere essere stanca: “Stanca di salire le scale? Metta un ascensore”. Anche in questo caso non è mancata la risposta: Ma queste battute le pensi da sola o ti fai dare una mano?”.

Insomma, la brava Alba ha messo tutti gli haters al proprio posto!

Di seguito anche il post Instagram con la dedica della soubrette e i relativi commenti, degli haters ma anche i suoi: