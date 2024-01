Belen Rodriguez ha confermato via social le voci secondo cui il suo ex, Stefano De Martino, ha avuto una storia con Alessia Marcuzzi.

A quanto pare Belen Rodriguez ha ancora il dente avvelenato con il suo ex, Stefano De Martino, e nelle ultime ore lei stessa ha confermato attraverso i social le voci girate tre anni fa in merito ad un presunto flirt tra il suo ex marito e la conduttrice Alessia Marcuzzi (voci che hanno preceduto di poco la conferma da parte della conduttrice della sua separazione da Paolo Calabresi Marconi).

“Confermo”, ha scritto la showgirl argentina in merito ad un commento che faceva riferimento alla vicenda, e ancora: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”. Secondo l’esperto di gossip, Stefano avrebbe avuto un flirt anche con Antonella Fiordelisi. Sarà vero?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il tradimento di De Martino e Marcuzzi

Belen Rodriguez ha confermato lo scoop fatto da Alessandro Rosica alcuni anni fa in merito ad un presunto flirt tra Stefano De Martino e la conduttrice Alessia Marcuzzi (che però hanno sempre smentito e negato la notizia).

“Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensate? Grazie per avermi dato ragione”, ha dichiarato lo stesso Alessandro Rosica via social, aggiungendo anche di essere pronto a svelare ulteriori dettagli “dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono quale epilogo avrà la vicenda e si chiedono se Stefano De Martino interverrà in merito alla questione.