Nella giornata del 1° gennaio è stato vandalizzato il celebre negozio di Chiara Ferragni in pieno centro a Roma.

La bufera contro Chiara Ferragni per il caso della “falsa beneficenza” non si placa e, nelle ultime ore, è stato reso noto che sia stato vandalizzato il negozio che l’imprenditrice digitale ha fatto aprire in Via del Babuino, una delle principali vie del centro a Roma. “Truffatrice” e “Bandita” sono alcune delle scritte apparse sulla vetrina e sulla targhetta del punto vendita.

Le polemiche contro Chiara Ferragni non si placano e nelle ultime ore a Roma è stato vandalizzato il negozio che l’influencer ha aperto alcuni mesi fa in via del Babbuino. Sui social in tanti hanno commentato la vicenda dando persino “ragione” a chi ha commesso l‘atto vandalico, e intanto continuano a fioccare commenti negativi contro l’influencer ed imprenditrice digitale che, fino a 10 giorni fa, sembrava essere sulla cresta dell’onda.

Dopo lo scoppio dello scandalo Chiara Ferragni ha postato sui social un video di scuse, ma infine è stata costretta a trincerarsi dietro il massimo riserbo viste le polemiche che hanno continuato ad avvicendarsi contro di lei sui social. Sembra che l’imprenditrice si sia affidata ad un prestigioso studio di comunicazione per cercare di superare questo momento critico della sua carriera, ma al momento sulla questione non sono emersi dettagli.