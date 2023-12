Chiara Ferragni ha perso migliaia di fan dopo lo scandalo del pandoro, e il suo staff sarebbe a lavoro per cercare di “riabilitare” la sua immagine.

Chiara Ferragni ha deciso di allontanarsi dai social dopo lo scandalo dei pandori “griffati” e dopo che oltre 100000 follower hanno smesso di seguirla in una settimana. Stando a quanto riporta DiLei, due studi legali e un’agenzia di comunicazione sarebbero a lavoro per tentare di riabilitare l’immagine dell’influencer che, nelle scorse ore, è stata avvistata in un parcogiochi a Milano con i suoi due figli.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: lo staff a lavoro dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni non appare sui social da giorni, ossia da quando è esploso il caso della sua “falsa beneficenza” e, secondo i rumor in circolazione, il suo team sarebbe a lavoro per cercare di riabilitare la sua immagine dopo quanto accaduto per i pandori Balocco.

L’influencer nel frattempo è apparsa di sfuggita in una story di suo marito Fedez e, nelle scorse ore, è stata avvistata in un parco di Milano mentre era in compagnia dei suoi figli e della madre, Marina di Guardo. Sui social in tanti sono in attesa quale piega prenderà la vicenda, e sembra che il team dell’influencer stia agendo in maniera oculata per non rischiare di perdere ulteriori contratti commerciali (nelle scorse ore infatti il brand Safilo ha annunciato di non voler più collaborare con l’imprenditrice digitale in futuro). Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono in trepidante attesa di sapere quali saranno le prossime mosse da parte dell’influencer.