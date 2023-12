Tiziano Ferro ha aggiornato i fan sulle sue condizioni durante il primo Natale trascorso dopo la separazione da Victor Allen.

Alcuni mesi fa Tiziano Ferro ha annunciato con enorme dolore la sua separazione da Victor Allen, padre dei suoi due figli, Margherita e Andres. Nelle scorse ore il cantante è tornato ad aggiornare i fan dei social senza nascondere che starebbe vivendo un momento complesso.

“E’ stato un anno speciale, un anno molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono (…) Torneremo vicini, non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia è qua, la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini: è semplicemente un Natale diverso. Ricorderò questo Natale perché sarà stato quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme”, ha dichiarato il cantante nelle sue stories.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: il primo Natale da solo

Tiziano Ferro non ha nascosto una punta di malinconia ai suoi fan dei social e ha confessato che quello appena trascorso sarà per lui il Natale “della rinascita”. Il cantante non ha nascosto di aver molto sofferto per la separazione da suo marito, Victor Allen, e ha anche dichiarato che al momento non può tornare in Italia per via delle leggi in materia di adozione e di divorzio (lui e suo marito hanno adottato i due figli negli Stati Uniti).

Sui social in tanti hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà al cantante, e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni e sulla sua vita privata.