Chiara Nasti ha attaccato via social gli uomini che sono soliti criticarla via social, e le sue affermazioni sono destinate a far discutere.

Una vera e propria bufera si è scatenata contro Chiara Nasti che, nelle scorse ore, ha attaccato via social coloro che l’hanno presa di mira per le sue borse griffate sfoggiate via social.

“Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto?” ha esordito la Nasti nelle sue stories, e ancora: “Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché si ossessionano da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: le accuse contro gli uomini

Una nuova polemica è scoppiata sui canali social di Chiara Nasti che, nelle ultime ore, ha affermato che i suoi haters uomini sarebbero “gay” e che, a suo avviso, sfrutterebbero la loro frustrazione per un mancato coming out tra i commenti alle sue foto di borse firmate.

“E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me”, ha proseguito, e ancora: “che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze.

La vicenda è valsa numerose polemiche contro la moglie di Mattia Zaccagni che, già in passato, è stata presa di mira per i suoi sfoggi di lusso e per le sue repliche agli haters.

“Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?”.