Morgan si è mostrato in compagnia delle sue tre figlie durante le feste di Natale e ha espresso tutta la sua felicità via social.

Morgan si è mostrato per la prima volta via social in compagnia delle sue tre figlie, Anna Lou, Lara e Maria Eco (avute rispettivamente dalle sue ex, Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo) e ha espresso pubblicamente tutta la sua gioia per questa inaspettata “reunion familiare”.

“Sono il papà più felice del mondo”, ha scritto via social l’ex volto di X Factor, e ancora: “le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme”.

Morgan insieme alle tre figlie: la dedica via social

Morgan si è mostrato raggiante e per la prima volta insieme a tutte e tre le sue figlie, avute da tre donne diverse. Il cantante in passato non ha nascosto di aver vissuto una paternità “travagliata” a causa delle separazioni dalle sue ex che, a loro volta, l’hanno accusato di essere stato un padre assente.

Oggi il cantante sembra essere riuscito a stabilire comunque un rapporto sereno con le sue tre figlie e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi. Anna Lou (l’unica delle tre ad essere diventata maggiorenne) in merito al suo rapporto con il cantante ha affermato a Verissimo: “Mi piacerebbe vederlo di più, averlo di più nella vita quotidiana. Non è stato tanto presente nella mia vita ma non voglio metterlo in cattiva luce, ognuno fa del suo meglio e io non provo rancore”.