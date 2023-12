Durante le feste di Natale Fedez ha fatto un gesto via social che non ha mancato di far discutere i fan della rete.

Mentre la bufera per la “falsa beneficenza” non sembra placarsi, Fedez è tornato a mostrarsi sui social come se niente fosse, e sua moglie Chiara Ferragni continua a mantenere invece il massimo riserbo.

Nelle ultime ore i fan dei social hanno notato inoltre che Fedez ha temporaneamente cambiato la sua immagine del profilo postandone una in cui non appariva più insieme alla moglie, bensì solo insieme ai figli. La foto a seguire è stata prontamente rimossa e in tanti si sono chiesti se la questione non possa aver avuto a che fare con lo scandalo che ha travolto nei giorni scorsi l’influencer.

Fedez

Fedez: la foto cambiata a Natale

La bufera che si è abbattuta contro Chiara Ferragni e Fedez per il pandoro Balocco non sembra placarsi e, in tanti, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e soprattutto se l’influencer tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione. Dopo un video di scuse condiviso via social infatti, Chiara Ferragni si è trincerata dietro al massimo riserbo, mentre suo marito è riapparso sui social e ha temporaneamente cambiato la sua foto del profilo mettendo una in cui non appariva più sua moglie.

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono in trepidante attesa di saperne di più e intanto, secondo indiscrezioni, il team di Chiara Ferragni sarebbe a lavoro per cercare di riabilitare l’immagine social dell’imprenditrice.