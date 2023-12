Ilary Blasi è stata protagonista di uno scatto a cui, a sorpresa, ha messo “mi piace” il suo ex marito, Francesco Totti.

Nelle scorse ore Ilary Blasi è stata protagonista di uno scatto apparso via social e che la ritraeva al ristorante Rinaldi al Quirinale in compagnia di alcuni amici (come Alessia Solidani, la sua inseparabile parrucchiera, Michela Quattrociocche e Ughetta Di Carlo). A sorpresa alla foto avrebbe messo un like l’ex marito della showgirl, Francesco Totti, che com’è noto sta affrontando con lei una difficile battaglia legale a seguito della loro separazione.

Francesco Totti: il like alla foto di Ilary Blasi

Francesco Totti è finito al centro dell’attenzione generale per un like messo a una foto in cui appare la sua ex, Ilary Blasi, e poi prontamente rimosso. A quanto pare la questione non è sfuggita ai fan dei social, e c’è chi ha commentato la foto scrivendo: “Daje France’ prendi coraggio e rimetti a posto le cose”, o ancora: “Quanto c’ha messo a rendersi conto?”, oppure: “Non sarà una strategia in vista della causa di gennaio 2024?”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.

L’ex capitano e l’ex moglie dovranno presto fronteggiarsi in tribunale per via delle pratiche dovute al loro divorzio, e nel frattempo sui social si continua a discutere per via delle scottanti rivelazioni fatte da Ilary Blasi nel suo docufilm, Unica.