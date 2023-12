Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese se ne sono dette di tutti i colori tramite social dopo che lei è partita con la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez ha trascorso il Natale in Franciacorta con la piccola Luna Marì e il fidanzato Elio Lorenzoni. La questione ovviamente non ha fatto piacere all’ex fidanzato della showgirl e padre della bambina, Antonino Spinalbese, e lui e Belen si sono ritrovati per la prima volta a dirsene di tutti i colori via social.

“Devo pensare al futuro di mia figlia, che da questo momento è cambiato perché due persone ‘adulte’ non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato. La disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me. Penso lo sia per tutti i padri costretti a situazioni folli. Scusatemi”, ha scritto Antonino via social, a cui l’ex compagna ha replicato: “Quando le persone non hanno una occupazione, rompono le palle a quelli che ce l’hanno per trarne vantaggio”. E ancora: “Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta”.

Belen Rodriguez

Belen e Antonino: il botta e risposta

A quanto pare non corre buon sangue tra Belen Rodriguez e il suo ex, Antonino Spinalbese, e mentre lui l’ha accusata di aver portato la figlia in Franciacorta senza il suo consenso, lei ha velatamente lasciato intendere che lui sarebbe un padre assente.

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Finora nulla lasciava presagire dei dissapori tra i due e, nelle sue interviste tv, la showgirl aveva sempre parlato bene del suo ex. Dopo le accuse rivolte a De Martino sarà la volta di Antonino Spinalbese? In tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.