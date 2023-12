Il mondo del cinema piange l’attore sudcoreano Lee Sun-Kyun, trovato senza vita in un parco del centro di Seul.

L’attore sudcoreano Lee Sun Kyun è stato trovato senza vita nelle scorse ore in un parco nel centro di Seul. Stando a quanto riporta la Repubblica, era indagato per droga: la legge sudcoreana prevede l’ergastolo per la vendita di cannabis. L’attore aveva 48 anni e aveva recitato nel film premio Oscar Parasite.

Lee Sun Kyun è morto: il lutto

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell’attore 48enne Lee Sun-kyun, che aveva interpretato il ruolo di Dong-ik nel film premio Oscar di Bong Joon-ho, Parasite. Al momento non è dato sapere perché l’attore sia scomparso, ma sembra che sia stato rinvenuto senza vita in un auto nel centro di Seul e non è chiaro se possa aver commesso un gesto volontario. L’attore era indagato per droga e, stando a quanto riporta la Repubblica, quando la notizia era diventata di dominio pubblico aveva dichiarato:

“Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole“, e ancora: “Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento”.

Sui social in tanti in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa e sono in attesa di saperne di più in merito alla tragica vicenda.